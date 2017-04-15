Ferdi Tayfur Basından Sır Gibi Sakladığı Oğlu ile Fotoğraf Çektirdi

Şarkıcı Ferdi Tayfur, 10 yaşındaki oğlu Taha'yla birlikte kızı Tuğçe ve torunu Taner Efe'yi ziyarete gitti. O ziyaretten yapılan instagram paylaşımı dikkati çekti.

10 YAŞINDAKİ OĞLUNU YILLARCA BASINDAN GİZLEMİŞTİ

Ferdi Tayfur, yıllarca basından gizlediği 10 yaşındaki oğlu Taha'yı yanından ayırmıyor. Ünlü sanatçı, son olarak Taha'yla birlikte kızı Tuğçe ve 6 aylık torunu Taner Efe'yi ziyarete gitti.

FOTOĞRAFI TUĞÇE TAYFUR PAYLAŞTI

Tuğçe Tayfur, o ziyaretin ardından hep birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Tayfur, İnstagram'da yayımladığı kareye, "O zaman bir pazar günü diyelim. Aile fotoğrafı: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Taha Tayfur, Taner Efe" notunu yazdı.



