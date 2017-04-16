Fenomen Kasap Nusret, Oy Atarken Bile Meşhur Hareketinden Vazgeçmedi

Dünyada ete tuz atma hareketiyle fenomen hale gelen Nusret Gökçe oyunu kullandı. Oyunu kullanırken bile meşhur hareketinden vazgeçmedi.

Fenomen Kasap Nusret, Oy Atarken Bile Meşhur Hareketinden Vazgeçmedi

Ünlü et restorantının sahibi Nusret Gökçe Anayasa Değişiklik Referandumunda oyunu kullandı. Oy kullanırken bile yine hareketinden vazgeçmedi.

INSTAGRAM'DAN OYUNU ATTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Fenomen kasap Nusret, Instagram hesabından oyunu sandığa attığı anları paylaştı. Meşhur hareketinden yine vazgeçmedi. Fotoğrafı 1 saatte 168 bin beğeni aldı.

İşte Nusret Gökçe'nin o paylaşımı:

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