Fenomen Gelin Adayı Songül Sonunda Evlendi

Önce Zuhal Topal'ın sonra da Esra Erol'un programında kendisine eş arayan fenomen gelin adayı Songül sonunda muradına erdi. Ünlü gelin adayı kimseyi beğenmemesiyle çok eleştiriliyordu.

"EVLENEMEZ" DENİYORDU

Gelin adayı Songül için herkes "Evlenemez" diyordu; ama Songül herkesi şaşırtmayı başardı ve damat adayı Hüseyin ile evlendi.