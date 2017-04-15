Fenomen Gelin Adayı Songül Sonunda Evlendi
Söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen hale gelen gelin adayı Songül, Esra Erol'un programında mutluluğu buldu.
Önce Zuhal Topal'ın sonra da Esra Erol'un programında kendisine eş arayan fenomen gelin adayı Songül sonunda muradına erdi. Ünlü gelin adayı kimseyi beğenmemesiyle çok eleştiriliyordu.
"EVLENEMEZ" DENİYORDU
Gelin adayı Songül için herkes "Evlenemez" diyordu; ama Songül herkesi şaşırtmayı başardı ve damat adayı Hüseyin ile evlendi.
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