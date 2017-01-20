Fenerium Hacklendi Hesap Bilgileri Çalındı!

Puppet Master adı verilen bir hacker grubu tarafından Fenerium hacklendi. Sitedeki kullanıcıların bilgileri Deep Web'te satışa çıkarıldı.



Süper Lig ekiplerinin başarılı isimlerinden olan Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı mağazası olan Fenerium'a ait web siteleri Fenerium.com.tr ve Fenerium.de hacklendi. Sitelerin içeriğinde bulunan kullanıcı bilgilerinin ise Deep Web adı verilen ortamda satışa sunulduğu iddia ediliyor. İsim, soyisim, e-posta, telefon numarası, ev adresi ve IP adresi gibi pek çok bilginin çalındığı dikkat çekiyor.



600.000 kişiye ait olan hesap bilgileri iddialara göre Bitcoin karşılığında satılıyor. Fenerium'da kullanıcı bilgileri olan kişilerin en kısa sürede bilgilerini değiştirmeleri ve yeni bir şifre oluşturmaları gizlilik açısından daha iyi olacaktır.