Fenerbahçelileri Sevindiren Haber

Bournemouth'a seyircisi karşısında 1-0 mağlup olan Sunderland, İngiltere Premier Lig'den düştü. 34. hafta karşılaşmasında aldığı mağlubiyetin ardından 21 puanla 18. sırada kalan Sunderland, matematiksek olarak ateş hattından kurtulma ümidini kaybetti.



Jeremain Lens Fenerbahçe'de kalacak mı?



Jeremain Lens, sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın isteği üzerine Sunderland kulübünden kiralanmıştı. Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katan Advocaat, sezon boyunca takımdaki en iyi performanslardan birini Jeremain Lens'ten elde etti. Sunderland'ın küme düşmesiyle Hollandalı yıldızın takımdaki geleceği de merak konusu oldu.



Zaman zaman verdiği demeçlerle Türkiye'de kalmak istediğini dile getiren Jeremain Lens'in Fenerbahçe'den ayrılmama ihtimali güçlendiği öngörülüyor.