Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Hareket

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Brezilyalı yıldız oyuncu Taison, Instagram hesabından bir taraftar hesabının Photoshop'lu olarak hazırladığı kendisinin Fenerbahçe forması giymiş fotoğrafı beğendi.



Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen ve orta sahaya yaratıcı oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerin başında Shakhtar forması giyen Taison yer alıyor.



Lucescu'nun eski öğrencisi olan ve Rumen hocaya Fenerbahçe'yi sorduğu iddia edilen yıldız futbolcudan akşam saatlerinde flaş bir hamle geldi.



Taison, Instagram hesabından bir taraftar hesabının Photoshop'lu olarak hazırladığı kendisinin Fenerbahçe forması giymiş fotoğrafı beğendi.



Kısa zamanda büyük ses getiren bu beğeni Fenerbahçeli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.



