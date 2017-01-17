Fenerbahçeli voleybolcular kupayı taraftarlara armağan etti



Şeyma Ercan Bütün Fenerbahçelilere armağan olsun



Eda Erdem Dündar Camiamızın böyle şampiyonluklara ihtiyacı vardı, biz de bunu başardık



Polen Uslupehlivan VakıfBank güçlü bir rakip ama burada çok farklı bir Fenerbahçe vardı



Kadınlar Kupa Voley final maçında karşılaştıkları VakıfBank'ı 3-0 yenerek kupayı 3. kez müzesine götüren Fenerbahçeli oyuncular, maçın ardından duygularını dile getirdiler.



Oyuncuların açıklamaları şöyle;



Şeyma Ercan Gerçekten inanılmaz bir organizasyondu. VakıfBank da çok güçlü bir rakipti. İnanılmaz mutluyuz şampiyon olduğumuz için çünkü bu maçta yüreğimizi ortaya koyduk. Bütün Fenerbahçelilere armağan olsun.



Eda Erdem Dündar Çok mutluyuz, aslına bakılırsa çok yoğun çalışıyoruz, inişli çıkışlı bir maç olabilirdi diye ama ilk setten itibaren güzel oyun ortaya koyduk, iyi servis attık. Arkadaşlarımı kutluyorum, camiamızın böyle şampiyonluklara ihtiyacı vardı ve biz de bunu başardık.



Polen Uslupehlivan Çok zor başladı açıkçası, VakıfBank güçlü bir rakip ama burada çok farklı bir Fenerbahçe vardı çünkü finale zor yollardan geldik, Eczacıbaşı'nı yendik. Bu 3'üncü kupa oldu, bütün taraftarlarımıza armağan olsun.