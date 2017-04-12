Fenerbahçeli Van Der Wiel Menajerine Yalvardı: Bana Kulüp Bul

F.Bahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri de Gregory van der Wiel... Bonservisine ücret ödenmeyen ancak hatırı sayılır bir imza parasının yanı sıra 2.5 milyon Euro civarında bir yıllık ücret alan Hollandalı sağ bek, sarı-lacivertlileri maddi yönden de çok sıkıştırıyor. Yönetimin planı, Wiel'i sezon sonunda göndermek. Bu karar Hollandalı futbolcuya da iletildi, "Kendine kulüp bul" denildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, istediği teklifleri alamadı. Gelen teklifler ise Fenerbahçe'de kazandığının çok çok altında.

MENAJERİNE YALVARIYOR: BANA KULÜP BUL

Van der Wiel, gitmeye can atıyor ama eli zayıflamasın diye bunu açık etmiyor, kalacakmış gibi konuşuyor. Menajeri Mino Raiola'ya, "Bana bir an önce kulüp bul. Artık Fenerbahçe'de kalmak istemiyorum" diye yalvardığı belirtiliyor.

CEZALAR BELİNİ FENA BÜKMÜŞ

Verdiği röportajlar, izinsiz ve habersiz ülkeyi terk edip idmanlara katılmama gibi nedenlerden dolayı birçok kez ağır para cezaları yediği ortaya çıkan Van der Wiel'in, "Burada ne yapsam suç" dediği, bu yüzden ayarının bozulduğu öğrenildi. Wiel'e en son Sporting Lizbon talip olmuştu. Portekiz ekibinin kararını ise sezon sonunda vereceği öğrenildi..