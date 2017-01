Fenerbahçeli Van Der Wiel'i Transfer Etmek İçin Görüşüyoruz'

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla gelen fakat ve bir türlü bekleneni veremedikten sonra Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Van der Wiel'e, İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City'nin talip olduğu ortaya çıktı. Hull City'den Van der Wiel transferi açıklaması



Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasına rağmen yeniden ilk 11'e girmek için çok çalıştığını ve İstanbul'dan ayrılmak istemediğini her defasında dile getiren Van der Wiel'e, İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City talip oldu.



Hull City'nin menajeri Marco Silva yaptığı açıklamada Van der Wiel'e olan ilgilerini resmen doğrularken, "Van der Wiel'in transferi için görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.



Fenerbahçe yönetiminin takımdan göndermeye sıcak bakmasına rağmen Van der Wiel'in ısrarla kalmak istemesi ve bunu hem basın aracılığıyla, hem de yönetime iletmesi transfer görüşmelerini tıkadı.



"TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"



Yaklaşık 1 ay önce yaptığı açıklamada "Takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığının altını çizen Van der Wiel, "Fenerbahçe'de tekrardan oynamak için çok çalışıyorum. Türkiye'ye ilk geldiğimde zorluklar çektim. Havadan, insanlardan ve yemekten dolayı.İnsanlar şu an beni görmek istediği yerde göremiyor ancak emin olun ilk 11'e girmek için her şeyi yapacağım.Çok çalışıyorum. Hoca beni eğer takıma almazsa daha da fazla çalışacağım." ifadelerinde bulundu ve taraftara da mesaj gönderdi. diye konuşmuştu.