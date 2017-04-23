- Fenerbahçeli taraftarlardan coşkulu kutlama



ADIYAMAN - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı Fenerbahçe'nin 1-0 mağlup etmesini Adıyaman'da, Fenerbahçeli taraftarlar coşkuyla kutladı.

Türk Telekom Arena'da oynanan Fenerbahçe- Galatasaray Maçı sonrası, Adıyaman'da, Fenerbahçeli taraftarlar maçta galip gelmeyi kutlamak için sokaklara indi. Sümer Meydanında bir araya gelen Fenerbahçeli taraftarlar burada sloganlar atıp ellerindeki fenerlerle Gölbaşı Caddesinde yürüdüler. Maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçeli taraftarlar durumu kutladıktan sonra sessizce dağıldılar.