Fenerbahçeli Taraftarlar Otobüslerle Tt Arena'ya Hareket Etti

35 adet belediye otobüsüne binen Sarı-Lavicertli taraftarlar derbi için Seyrantepe'ye geliyor







Bir otobüsün camı kırıldı







Hakan TARHAN, İstanbul







Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray derbisi için otobüslerle yola çıktı.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da bu akşam 19.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Şükrü Saraçoğlu Stadı önünde toplanan Sarı-Lacivertli taraftarlar otobüslere binerek maçın oynanacağı stada hareket ettiler. Öğle saatlerinde Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı önünde toplanan yaklaşık 2000 kadar Fenerbahçeli taraftar, kendilerini bekleyen 35 belediye otobüsüne kontrollü bir şekilde binerek TT Arena'ya doğru yola çıktılar. Taraftarlar tezühüratlarıyla takımlarına destek olurken, bir otobüsün camının kırıldığı görüldü. Taraftarlar otobüsün camını kırdıktan sonra, çerçevenin kenarında kalan cam parçacıklarını da ayaklarıyla temizleyerek dışarıya döktüler.