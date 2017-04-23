Fenerbahçeli Taraftarlar Otobüslerle Tt Arena'ya Hareket Etti

35 adet belediye otobüsüne binen Sarı-Lacivertli taraftarlar derbi için Seyrantepe'ye geliyor



Bir otobüsün camı kırıldı



Hakan TARHAN, İstanbul



Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray derbisi için otobüslerle yola çıktı.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da bu akşam 19.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Şükrü Saraçoğlu Stadı önünde toplanan Sarı-Lacivertli taraftarlar otobüslere binerek maçın oynanacağı stada hareket ettiler. Öğle saatlerinde Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı önünde toplanan yaklaşık 2000 kadar Fenerbahçeli taraftar, kendilerini bekleyen 35 belediye otobüsüne kontrollü bir şekilde binerek TT Arena'ya doğru yola çıktılar. Taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek olurken, bir otobüsün camının kırıldığı görüldü. Taraftarlar otobüsün camını kırdıktan sonra, çerçevenin kenarında kalan cam parçacıklarını da ayaklarıyla temizleyerek dışarıya döktüler.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Taraftarların görüntüleri



-Otobüs içindeki görüntüleri



-Otobüslerin hareket etmesi



-otobüs camının içeriden zorlanması



-Kırılan otobüs camının görüntüsü



-Taraftarların otobüs camının parçacıklarını ayakları ile yere dökmeleri



NOT: GÖRÜNTÜLER SPOR'DAN GEÇİLDİ