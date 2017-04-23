Fenerbahçeli Taraftarlar Otobüslerle Tt Arena'ya Hareket Etti" Başlıklı Haberin Fotoğrafları

Fenerbahçeli Taraftarlar Otobüslerle Tt Arena'ya Hareket Etti

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Otobüs, Taraftar