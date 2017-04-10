Fenerbahçeli Taraftarlar Maç Dönüşü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 19 Yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ



Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde park halindeki TIR'a arkadan çarpan Fenerbahçeli taraftarların içinde bulunduğu minibüste ölen evli ve 1 çocuk babası 39 yaşındaki Türker Öztuğ, Burhaniye İlçesi'nde toprağa verildi. Öztuğ, İskele Camii'nde ikindide kılınan namazdan sonra Taylıeli Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



Öztuğ'un tabutu Fenerbahçe bayrağına sarıldı. Arkadaşları ise tabutun başından biran olsun ayrılmadı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni sırasında eşi Ajda Öztuğ'un feryatları yürekleri dağladı.



Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir),