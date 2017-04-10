Fenerbahçeli Taraftarlar Maç Dönüşü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 19 Yaralı

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nden, Fenerbahçe- Akhisar Belediyespor maçına giden taraftarlar, dönüş yolunda kaza yaptı. Yol kenarında park halinde duran mermer yüklü TIR'a çarpan taraftarları taşıyan minibüste 1 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.



Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fenerbahçe- Akhisar Belediyespor maçını izlemek isteyen Edremit, Burhaniye, Havran ve Ayvalık'ta bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, maça gitmek üzere Burhaniye'de bulunan bir tur firmasıyla anlaştı. İstanbul'a giden ve Fenerbahçe'nin kendi sahasında 3-1 kazandığı maçı izledikten sonra dönüşe geçen Fenerbahçeli taraftar kafilesi, Yalova'da yemek molasının ardından Edremit'e 24 kilometre kala bugün saat 04.00'te kaza yaptı.



TIR'A ARKADAN ÇARPTI



Taraftar kafilesini taşıyan 46 yaşındaki Sefer Kılcı yönetimindeki 10 RK 041 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde duran 50 SP 306 plakalı mermer yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı parçalandı. Ön yolcu koltuğunda oturan evli 1 çocuk babası 39 yaşındaki Türker Öztuğ kaza yerinde öldü. Minibüs şoförü Kılcı ile araçta bulunan 18 taraftar, çeşitli yerlerinden yaralandı. Edremit, İvrindi, Havran ve Burhaniye'den sağlık ekipleri ile itfaiye kaza kırım ekipleri olaya yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 6 yaralının tedavisi ayakta tamamlandı. Tedavisi süren 13 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



TIR'IN ŞOFÖRÜ ARANIYOR



Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Karayolunda yaklaşık 3 saat boyunca tek şeritten ulaşım sağlandı. Nöbetçi savcı tarafından kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Öztuğ'un cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü kaza yerinde bulunamadı. TIR'ın kapı ve camlarının açık olduğu belirtildi. Kaza sonrası kaçtığı öne sürülen şoförün, araçtaki evraklara göre M.Ü. olduğu, yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - Edremitbalıkesir