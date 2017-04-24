Fenerbahçeli Taraftalar Galibiyeti Aslan Heykeline Binerek Kutladı

Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından Kars'ta sokaklara dökülen Fenerbahçeli taraftalar, galibiyet sevincini aslan heykeline binerek kutladı.



Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada karşılaşmasında Fenerbahçe'nin 90+1'de Josef de Souza'nın golüyle Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar sokaklara döküldü. Galibiyet sevincini sloganlar atarak Faikbey Caddesi üzerinde kutlayan taraftarlar, Faikbey Caddesi ile Kazımpaşa Caddesi kavşağında bulunan aslan heykeli önüne geldi. Burada aslan heykeline çıkan taraftarlar, gece geç saatlere kadar Galatasaray galibiyetinin kutladı. Kısa süreli Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan taraftarlar daha sonra dağıldı



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