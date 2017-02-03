Fenerbahçeli Sow'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Çarpıcı Sözler

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Afrika Kupası'ndan dönen Moussa Sow, zorlu derbi öncesinde FB TV'ye açıklamalarda bulundu.



Moussa Sow'dan Beşiktaş maçı açıklaması



Zorlu derbi öncesinde FB TV'ye konuşan Moussa Sow, Öncelikle takımı değerlendirerek başlamak istiyorum; Senegal için son derece ilgi çekici bir turnuva oldu. O turnuva içerisinde herkes bizi iyi oynarken gördü. Bence Senagal'in de uzun yıllardır en iyi oynadığı Afrika Kupası'ydı. Kamerun'a karşı penaltılarla kaybedip, turnuvanın dışında kaldığımız için de büyük bir üzüntü yaşadık ama futbol böyle bir oyun. Kamerun'u tebrik etmek gerekiyor." dedi.



"HEP MÜCADELE ETTİM."



Moussa Sow, kendi performansına ilişkinse, "İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. 3 maç oynadım ve ilk 11'de görev aldığım karşılaşmalar da oldu. 1 de gol attım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Takımıma katkı sağlamak için mücadele ettim. Genel olarak bu şekilde ifade edebilirim." açıklamasında bulundu.



"BEŞİKTAŞ'IN FORM DURUMU İYİ"



"Beşiktaş'ın son dönemdeki form durumu iyi gözüküyor. Geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde bir sezon yaşıyorlar, şu anda. İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de Fenerbahçe'yiz. Ne olursa olsun, hiçbir şekilde düşünmeden sahaya çıkıp Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. Biz, Fenerbahçe'yiz ve her zaman galibiyet için sahaya çıkarız. Herkes bizden galibiyet bekliyor, bizim de o maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor."



Moussa Sow, Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 maçta 8 gol kaydetti.