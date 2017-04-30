Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, Hatasıyla Taraftarları İsyan Ettirdi

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında 14. dakikada ceza sahası içinde yaptığı inanılmaz hata sonucu golün yenilmesine sebep olan Şener Özbayraklı, sosyal medyayı salladı.

Yaptığı hatanın ardından morali bozulan ve oyundan iyice düşen milli futbolcunun şutları da rakip kalenin farklı şekilde üstünden dışarı gitti. Teknik direktör Advocaat ikinci devreye Şener-Ozan Tufan değişikliği ile başlamak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kadıköy'de taraftarlar Şener'i ıslıklarken, sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise şöyle:

- Şener Özbayraklı olmuş Şener Sarıoğlu

- Fenerbahçe adına ilk yarıda en çok şut atan isim Şener Özbayraklı oldu. Şener bu şutlarında kaleyi tutturamadı.

- Sabri Özbayraklı mı daha uygun Şener Sarıoğlu mu?

- Fenerbahçe yönetiminin özetidir Şener Özbayraklı.

- Şener Özbayraklı yüzünden genç yaşımda saçlarım ağardı

- Şener otobanı referandumdan önce mi açıldı, sonra mı?

- Şener anlat abi kız meselesi mi

- Şener şaşırma sabrımızı taşırma

- Şener'in çektiği şut Kurbağalıdere'de bulundu

- Şener harbiden Fenerli galiba. Resmen bizi yansıtıyor sahada şu an. Kafası karışık, mutsuz, endişeli, ne yapacağını bilmeyen.