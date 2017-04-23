Fenerbahçeli Lens: Yarın Büyük Maç Var, Hadi Kazanalım

Fenerbahçeli oyuncu Jeremain Lens, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesi Instagram hesabından, ''Yarın büyük maç var, hadi kazanalım.'' yazdı.

Fenerbahçeli Lens: Yarın Büyük Maç Var, Hadi Kazanalım

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzak kalsada ikincilik mücadelesi için çok kritik bir maça çıkıyor. Fenerbahçe 50 puanla 3. sırada yer alırken Galatasaray 49 puanla rakibini takip ediyor.

''YARIN BÜYÜK MAÇ VAR''

Fenerbahçeli Lens, maçın önemine dikkat çekerek, ''Yarın büyük maç var, hadi kazanalım.'' dedi.

Sarı-lacivertlilerin en önemli hücum silahı olan Hollandalı oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta 5 gol 10 asist yaptı.


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