Fenerbahçeli Kadınlar Destan Yazdı!
Fenerbahçe-Ekaterinburg maç sonucu: 70-61
Kadınlar Euroleague Final Four ilk maçında Fenerbahçe-Ekaterinburg ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, kupanın favorisi Ekaterinburg 'u 70-61 yenerek finale çıktı.
FIBA Kadınlar EUROLEAGUE Final-Four finali'nde mücadele eden Fenerbahçe, Rusya'da Ekaterinburg ile karşılaştı. Fenerbahçe, kupanın en büyük favorisi olarak gösterilen Ekaterinburg'u 70-61 yendi ve finale çıktı.
Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi bugün oynanacak Dynamo Kursk - ZVVZ USK Praha maçının sonucuna göre belli olacak.
(Fanatik)
Kaynak: Sporvadisi.com
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