Fenerbahçeli Kadınlar Destan Yazdı!

Kadınlar Euroleague Final Four ilk maçında Fenerbahçe-Ekaterinburg ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, kupanın favorisi Ekaterinburg 'u 70-61 yenerek finale çıktı.



FIBA Kadınlar EUROLEAGUE Final-Four finali'nde mücadele eden Fenerbahçe, Rusya'da Ekaterinburg ile karşılaştı. Fenerbahçe, kupanın en büyük favorisi olarak gösterilen Ekaterinburg'u 70-61 yendi ve finale çıktı.



Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi bugün oynanacak Dynamo Kursk - ZVVZ USK Praha maçının sonucuna göre belli olacak.



(Fanatik)