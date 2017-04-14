Fenerbahçeli Kadınlar Destan Yazdı!

Fenerbahçe-Ekaterinburg maç sonucu: 70-61

Fenerbahçeli Kadınlar Destan Yazdı!

Kadınlar Euroleague Final Four ilk maçında Fenerbahçe-Ekaterinburg ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, kupanın favorisi Ekaterinburg 'u 70-61 yenerek finale çıktı.

FIBA Kadınlar EUROLEAGUE Final-Four finali'nde mücadele eden Fenerbahçe, Rusya'da Ekaterinburg ile karşılaştı. Fenerbahçe, kupanın en büyük favorisi olarak gösterilen Ekaterinburg'u 70-61 yendi ve finale çıktı.

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi bugün oynanacak Dynamo Kursk - ZVVZ USK Praha maçının sonucuna göre belli olacak.

(Fanatik)


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