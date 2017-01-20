Fenerbahçeli Josef'den Brezilyalı Yıldız Çağrısı: 'Bize Gel'

FutbolArena - Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 10 numara adayları arasında olan Sevilla'nın Brezilyalı futbolcusu Ganso'ya vatandaşı Josef de Souza'dan çağrı geldi.



La Liga'da Sevilla forması giyen ve ismi Trabzonspor'la da anılan Ganso, Fenerbahçe'nin 10 numara transfer adayları arasında olurken, sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'dan vatandaşına transfer çağrısı geldi.



Josef de Souza, instagram hesabından Ganso'ya gönderdiği mesajda "Fenerbahçe'ye gel" çağrısını yaptı. Fenerbahçe'nin Ganso transferinde gelişmeleri



10 numara arayışları sürdüren Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un da ilgilendiği Ganso'yu yeniden gündeme aldığı iddia edilirken, bu transferle ilgili ayrıntılarına FutbolArena ulaştı.



Fenerbahçe cephesinden ulaşılan bilgilere göre yönetim Ganso ismini gündemine aldı fakat teknik heyet ve bilhassa Advocaat'ın veto etmesinden dolayı Brezilyalı yıldız ilk sırada yer almıyor. Teknik heyetin verdiği rapora göre Ganso'nun teknik kapasitesinin yüksek olmasına rağmen oyun anlayışında sıkıntıların olduğunu ve bu yüzden listedeki 10 numara adayları arasında ilk sırada yer almadığı öğrenildi. Ganso kimdir?



Sevilla'nın Sao Paulo'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 6 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu toplamda görev aldığı 12 maçta ise 1 gol atarken, 3 asist yaptı.



