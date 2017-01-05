Fenerbahçeli Gregory van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat'ın takımda görmek istemediği Hollandalı oyuncusu Gregory van der Wiel için Hollanda basınından sürpriz bir iddia geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wahda, Wiel'e talip oldu. Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel'in kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı ve yeni takımının Al Wahda olacağı yazılırken, dün Abu Dabi'de bir görüşme yaptığı da vurgulandı. Yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlayan 28 yaşındaki oyuncunun Al Wahda ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Al Wahda kadrosunda Bursaspor'un eski yıldızı Balazs Dzsudzsak ve Jorge Valdivia, Denilson gibi yıldızları bulunduruyor

"KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Israrla gönderilmek istenen Wiel geçtiğimiz günlerde, "F.Bahçe'de tekrar oynamak için çalışıyorum. İnsanlar beni şu an görmek istediği yerde göremiyor ama emin olun 11'e girmek için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullanarak kafaları karıştırmıştı. Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler birçok isimle temas kurmuştu. Sonunda Teknik Direktör Vitor Pereira'nın ilk tercihi olan Van der Wiel transfer edilmişti.

FENERBAHÇE'DE NASIL OYNADI?

Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gregory van der Wiel toplamda 12 karşılaşma çıktı. Gol atamayanan Wiel, yarım dönemlik macerasında bir asist yaptı.