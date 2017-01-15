Fenerbahçeli Futbolcuya Olay Sözler! 'Çalışmış Hali Bu İse Vah'

FutbolArena - Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardında sarı lacivertlilerin futbolu eleştirilirken, tepki gören futbolculardan biri de Salih Uçan oldu.



Fenerbahçe'de bu sezon ligde fazla forma şansı bulamayan Salih Uçan, Adanaspor maçında 64. dakikada yine sahanın kötülerinden Aatif'in yerine oyuna girdi. Ancak Salih Uçan'ın oyunda kaldığı süre boyunca da performansı vasatı aşamadı.



"ÇALIŞMIŞ HALİ BU İSE..."



Eski Fenerbahçeli futbolcu İlker Yağcıoğlu, Salih Uçan'ın performansına maç sonu tepki gösterdi. Yağcıoğlu, "Salih Uçan'ın çalışmış hali bu ise vah yani! Oyuna girdi ve ne yaptı? Hiçbir şey. Fizik gücü yok. Kupada oynadığı maçlarda da eline şans geçiyor ama onu da kullanamadı. Tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığı. Bu şekilde maç kadrosunda yer alması da bence hayret verici bir durum." diye konuştu. Fenerbahçeli taraftarlar Adanaspor maçında Aatif'ı yuhaladı



Adanaspor maçında Fenerbahçeli taraftarların tepki gösterdiği bir diğer futbolcu da Aatif oldu. Taraftarlar maçın 2. yarısında Aatıf topu ayağına aldığında tecrübeli oyuncuyu yuhalarken, Aatıf bu tepkilerin ardından daha da kötü oynamaya başladı ve çok sayıda top kaybı yaptı. Bu top kayıplarına dayanamayan teknik adam Dick Advocaat da 64. dakikada Aatıf'ı çıkarıp oyuna Salih Uçan'ı aldı.



Oyundan çıkarken de yuhalanan Aatıf Chahechouhe tepkilere alkışla karşılık verirken teknik direktör Dick Advocaat da oyuncusunu tebrik etti.