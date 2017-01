Fenerbahçeli futbolcu Lens Burada uzun yıllar kalmak isterim



Karavayev bizim için iyi bir transfer oldu



Her mevkide oynarım



Spor Toto Süper Lig devre arasında Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk takımı Partizani Tirana'yı 3-1 yendi. Maçtan sonra konuşan Sarı-Lacivertli futbolcu Jeremain Lens, çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini söyleyerek, sadece bir gün kötü hava şartlarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.



Genel anlamda iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden Lens, İki iyi hazırlık maçı oynadık. Her ikisinden de galibiyetle ayrıldık. Şu an motivasyonumuzun da iyi olduğunu söyleyebilirim. Takımımız ligin ikinci yarısının ilk maçına hazır. Bizim için önemli bir maç olacak. Rakiplerimizin de zorlu karşılamaları var. Ama bizim öncelikle kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Tek düşüncemiz de bu. Bu kamp bizim için iyi bir başlangıç oldu dedi.



YENİ TRANSFER



Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev ile ilgili görüşlerinin sorulmasını üzerine Lens, şunları kaydetti



Bizim için iyi bir transfer oldu. Herkesin de bunu görebileceğini düşünüyorum. Gerçekten iyi bir oyuncu. Aynı zamanda maçlarda da bu durumu gösterdiğine inanıyorum. Kaliteli bir oyuncu olduğunu yavaş yavaş hepimize gösteriyor. İhtiyacımız olan bir oyuncu idi. Çünkü kadromuzda yeterince kanat oyuncusu yok. Bu nedenle bize katkı verecektir. Gol atabilecek bir oyuncu olduğunu bugün tekrar ispatladığını düşünüyorum. Çünkü ilk maçta da golü ile bunu göstermişti. O pozisyonlar içerisinde olabilen bir oyuncu. Onun da gelişimini ve takımımıza neler katabileceğini göreceğiz. Ama bu takım için önemli bir parça olacaktır.



TAKIMDAKİ GELECEĞİ



Gazetecilerin ikinci yarıdaki beklentileri ve takımdaki geleceği konusunda kaygısının olup olmadığı yönündeki bir başka soruya ise Lens şu yanıtı verdi



Öncelikle geleceğim bana bağlı bir konu değil. Daha önceki demeçlerimde belirttiğim gibi, ben burada olmaktan son derece büyük mutluluk duyuyorum. Çok büyük bir takımda oynadığımın farkındayım. Buradaki taraftarlar, takım, Fenerbahçe'nin etrafındaki her tür nokta gerçekten son derece başarılı. Çok iyi bir şekilde düşünülmüş bir organizasyon var burada. İyi organize bir kulüpte olduğumun farkındayım. Ben burada daha uzun yıllar kalmak isterim. Ama bu sadece bana bağlı değil. Burada Sunderland var, Fenerbahçe var. Farklı insanlara, farklı etmenlere bağlı bir durum söz konusu. Ama taraftarların bana verdiği destekten dolayı, çok mutlu olduğumu, onların desteğinin benim çok hoşuma gittiğini söylemek istiyorum. Takım halinde şu ana kadar iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Umarım ben de burada daha uzun süre kalmamı sağlayacak bir imza atabilirim buraya.



HER MEVKİDE OYNARIM



Yetenekli futbolcu, her mevkide oynayıp oynamayacağı yönündeki bir başka soruya ise, Ben ön tarafta oynayabilen bir oyuncuyum. Sağ ve sol tarafta oynayabiliyorum. Hocamızın kafasında aynı zamanda ekstra bir seçenek olarak benim merkez forvette oynatabilme düşüncesi benim için sürpriz değil. Beni şaşırtmadı. Eğer gerekirse oynarım açıklamasını yaptı.



Sunderland'ın küme düşmesi halinde Fenerbahçe'ye gelmesinin söz konusu olup, olmadığı yönündeki son soruya ise Lens, Şu anda sözleşmem ile ilgili çok fazla konuşmayacağım. Ama söylediğiniz durum gerçekleşirse birçok şey daha kolay olacaktır. Ama görelim, neler olacağına bir bakalım diye yanıt verdi.