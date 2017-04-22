Fenerbahçeli Emenike, İstanbul'da 8 Daire Alarak Emlak İşine Girdi

Fenerbahçe'de son dönemde forma şansı bulamayan Emmanuel Emenike, İstanbul'da tanesi 1.5 milyon dolardan 8 dubleks daire alarak emlak işine girdi.

Fenerbahçeli Emenike, İstanbul'da 8 Daire Alarak Emlak İşine Girdi

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve teknik direktör Advocaat'la sorun yaşayan Emmanuel Emenike, rotasını emlakçılığa çevirdi.

Nijeryalı futbolcunun İstanbul'da 8 adet dubleks daire aldığı aktarılırken bu dairelerin tanesinin 1.5 milyon dolar olduğu iddia edildi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist üretti.

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