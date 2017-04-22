Fenerbahçeli Emenike, İstanbul'da 8 Daire Alarak Emlak İşine Girdi

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve teknik direktör Advocaat'la sorun yaşayan Emmanuel Emenike, rotasını emlakçılığa çevirdi.

Nijeryalı futbolcunun İstanbul'da 8 adet dubleks daire aldığı aktarılırken bu dairelerin tanesinin 1.5 milyon dolar olduğu iddia edildi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist üretti.