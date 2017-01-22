Fenerbahçeli Ekpe Udoh, Atatürk Kitaplarını Okumaya Başladı

Fenerbahçe Ülker'in basketbol oyuncusu Ekbe Udoh şu sıralar Atatürk'ü anlatan kitapları okuyor.

İKİ ATATÜRK KİTABI ALDI

Twitter adresinden, Atatürk hakkındaki en iyi kitabın hangisi olduğunu soran Ekbe Udoh bir süre sonra da Andrew Mango'nun Atatürk ve Patrick Kinross'un Bir ulusun yeniden doğuşu isimli kitaplarıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

"NUTUK OKU"

Udoh'un bu paylaşımları sosyal medyanın gündemine otururken, Udoh, Fenerbahçe'nin bir diğer basketbol oyuncusu Berk Uğurlu'nun kendisine yanıt verdiği sözleri retweet etti. O tweette Berk Uğurlu, Udoh'a, "Eğer İngilizcesini bulabilirsek Nutuk en iyisi çünkü kendisinin yazdığı kitap" ifadelerini yazdı.

Son günlerde hemen hemen her Fenerbahçe Ülker basketbol maçında Fenerbahçe taraftarları hep bir ağızdan tribünlerde "Yaşa Mustafa Kemal paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa" sloganlarıyla İzmir Marşı'nı söylüyor.