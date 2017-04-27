Fenerbahçeli Beykan Şimşek: Karavaev'den İyi Değilsem Futbolu Bırakırım

Fenerbahçe'de bir türlü aradığı şansı bulamadı, Karabük'te, Adana Demir'de kiralık oynadı, performansıyla hep alkışlandı. Sivas'ta ise gelecek vadeden bir yıldız adayıyken iki kez kadro dışı kaldı. Devre arasında gittiği Altınordu'da ise tehdit yüzünden futbolu bırakma noktasına geliyordu. Bonservisi Fenerbahçe'de olan, 'Hiçbir zaman sorunlu bir oyuncu olmadım' diyerek yaşadığı her şeyi anlatan Beykan Şimşek, Sarı-Lacivertli kulüpten şans istiyor.

İşte Beykan'ın çarpıcı açıklamaları:

"KARAVAEV'DEN DAHA İYİYİM"

"Şu an Dereağzı'nda idman yapıyorum. İlk önce hedefim Fenerbahçe'de kampa çağrılmak. Çünkü çağrıldığım takdirde kalıp katkı vereceğime inancım tam. 'Yetenekli' denilip en az şans verilen isim benim Fenerbahçe'de. Yemin ediyorum Karavaev'den iyiyim. İyi değilsem futbolu bırakırım. Ben her şeyden önce Fenerbahçeliyim."

"AYKUT KOCAMAN'DAN ŞANS BEKLİYORUM"

"Aykut Kocaman bana şans veren, buralara gelmemi sağlayan kişi. Döndüğü takdirde en azından beni bir görmek isteyecektir. Eğer ben de bu şansı yeniden bulursam Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elimden gelen her şeyi yaparım."

"ÖZKÖYLÜ FATURAYI BANA KESTİ"

"Osman Özköylü'yü babam evlendirdi. Aynı takımda oynamışlar zamanında. Beni Osmanlı'ya da istemişti. Sivas'ta da bana, 'Senin stilin benim oyunuma uygun, kalman lazım mutlaka' dedi. Ama şartlar ne olursa olsun Süper Lig'i istiyordum. Ayrılmama izin vermiyordu, hazırlık kampında 11 oynatmıyordu. İlk hafta Bolu'ya 4-1 yenildik, faturayı bana kesip kadro dışı bıraktı."

"BENİ BİR KERE BİLE ARAMADI"

"Beni disiplinsiz oyuncu olarak lanse etti Osman Özköylü. Ama böyle bir şey yok. Osman hoca bana bu kadar haksızlık yapmasına rağmen, aile dostumuz olmasına rağmen bir kere ailemi aramadı. 'Beykan'ı uyarın' diyebilirdi, 40 yıllık arkadaşı sonuçta babamın. Bir maçta soyunma odasına 1-0 mağlup girdik. Osman hoca, 'Her şeyinizi verin, sonuç ne olursa sorumluluk benim' dedi. İkinci yarı iyi oynadık ama yenildik. Ertesi gün röportajda, 'Biz oyunculara her şeyi verdik, bütün sorumluluk onların' diyor. Yine de ben Altınordu'dayken geldiğinde gittim 'hoşgeldiniz' dedim. Kusurum olmaz."

"MECNUN BAŞKAN 'BİZİ SEN DÜŞÜRDÜN' DEDİ"

"Kariyerimde birçok hocayla çalıştım. Aykut Kocaman, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Sergen Yalçın... Sivas'a kadar da hiçbir hocamla sorunum olmadı. Sivas düşünce çok teklif aldım. Gitmek istiyordum. Süper Lig'deki performansımdan sonra 1. Lig'de oynamak istemiyordum. Mecnun Başkan ve kulüp menaceriyle konuştum, yardımcı olmadılar. Başkan hatta, 'Bizi sen düşürdün, sen çıkaracaksın' dedi."

"ALTINORDU'YLA YOLLARI AYIRMAK ZORUNDA KALDIK"

"Altınordu'da yeniden doğmuş gibi oldum. Ancak ciddi bir problem yaşadım. Ailemden biri, birine kefil olmuştu. Ödenmeyince ailem rahatsız edilmeye başlandı. Beni buldular ve Kuşadası'na geldiler. Ciddi bir durumdu, ailemi merak ediyordum. Tesise gelmek istediler ama ben onların yanına gittim. Altınordu'da sadece iki kez dışarı çıktım, o da bunun içindi. Hocalara da söyleyemedim. İşin içinde aile olunca mantıklı karar veremiyorsun. Yolları ayırmak zorunda kaldık. Altınordu kuralları olan bir kulüp. O iki gün yüzünden futbol hayatım bitiyordu. Hatta Başkan durumu öğrendikten sonra maddi olarak da bana yardımcı oldu. Çözüldü artık o konu."

"SİVAS BENDEN 400 BİN TL İSTEDİ"

"Sivas kiralık olmama rağmen benden 400 bin TL getirmemi istedi. Kadro dışıydım ve düşünmüyorlardı, üzerine para istiyorlar. Bu, benim hayatımla oynamak demek. Altınordu'nun hocasıyla görüştüm. Bursa'ya transferim vardı, son gün olmadı ve aradım, 'İsterseniz gelirim' dedim. Bana sahip çıktılar."

(Fanatik)