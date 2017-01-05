Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic'e 3 maç men cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, ligde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta hakemin üzerine yürüyen ve olumsuz ifadeler kullanan Nikola Kalinic'in 3 maç men ve 5 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.
Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş ile oynanan maçta taraftarlarının kötü tezahüratı gerekçesiyle 10 bin lira para cezası aldı.
Fenerbahçeli Basketbolcu Kalinic'e 3 Maç Men Cezası
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic'e 3 maç men cezası verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic'e 3 maç men cezası verdi.
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