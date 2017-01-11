Fenerbahçeli Aatıf, Antalyaspor'un Teklifini Reddetti

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Aatıf, Trabzonspor'a gitmeyi reddettiği için kadro dışı bırakılmış sonra sürpriz bir şekilde Antalya kampına davet edilmişti.

"İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Dün kampa giden Aatif'a, eski hocası Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor'dan teklif geldi.

Kırmızı-Beyazlılar, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe'de kazandığı 1.5 milyon Euro'yu (6 milyon TL) teklif etti. Ancak Aatif'ın bu teklifi, "İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum" diyerek geri çevirdiği kaydedildi.

(Fanatik)