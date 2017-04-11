Fenerbahçeli 3 Yıldıza Dev Teklif!

Manchester United, Manchester City'nin yanı sıra Villarreal ve Werder Bremen kulüplerinin yetkili isimleri maçı stadyumdan takip etti. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Van Persie ve Wiel'in 90 dakika oynadığı maçta bu ikili özellikle Alman ve İspanyol kulübü için bir anlamda görücüye çıkmış oldu.



Bu ziyaret doğal olarak akıllara Kjaer'in de durumunu getirdi. Daha önce başta Chelsea olmak üzere birçok Premier Lig ekibinin takip ettiği Danimarkalı futbolcu için son dönemde Manchester United iddiaları da gündeme gelmişti. Kjaer için sezon sonu üst düzey bir takımdan ciddi bir teklif gelmesi bekleniyor.



Dört yabancı kulübün temsilcisinin sadece Fenerbahçe maçını değil bu hafta oynanan birçok maçı da yerinden izlediği ifade edildi.



Kaynak: Skorer