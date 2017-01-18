Fenerbahçe Yönetiminden Transfer Kararı

FutbolArena Özel - Teknik Direktör Dick Advocaat'ın isteğiyle orta saha arayışlarını sürdüren ve özellikle 10 numara bölgesinde görev yapacak bir futbolcu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Jose Sosa'da kulüplerin olumsuz yanıt vermesinin ardından B planını devreye soksa da, yönetim içinde transfer yapmış olmak için transfer yapmayalım görüşü hakim.



Fenerbahçe son dakika transfer haberleri



Ara transfer döneminde teknik direktör Dick Advocaat'ın isteğiyle 10 numara bölgesine oyuncu arayan Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Jose Sosa transferlerinde beklediği yanıtı alamadı. Bir yandan listedeki diğer adaylara yönelirken, Advocaat'ın isteğine rağmen Fenerbahçe yönetimi eğer aradığı oyuncuyu bulamazsa transfer yapmış olmak için futbolcu almayacak.



FutbolArena'nın ulaştığı bilgiye göre; UEFA kriterlerine de göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetimi eğer Mehmet Ekici ve büyük ihtimalle defteri kapatılan Jose Sosa transferlerinde mutlu sona ulaşamazsa Ocak ayını yeni transfer yapmadan kapatabilir.



SOSA'DAN OLUMSUZ YANIT



"NİYE GERİ DÖNMEYE ÇALIŞALIM?"



Sosa'nın Milan'da mutlu olduğunu ve orada kalmak istediğini söyleyebilirim. Yazın Türkiye'den ayrılmak için her şeyi yapmışken neden birkaç ay sonra geri dönmeye çalışalım""



"SADECE MİLAN'I DÜŞÜNÜYOR"



Her transfer döneminde dünyanın çeşitli yerlerinden onunla ilgilenen takımlar oluyor. Ama şu anda tek düşündüğü Milan. Ona duyulan güvenin ve yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyor. Sırasının gelmesini bekliyor. İtalya Kupası'nda forma giydi, Montella'nın söyledikleri onu mutlu etti"