Fenerbahçe Yine Uzatma Dakikalarında Kazandı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 90+2. dakikada Moussa Sow'un golüyle 2-1 yenerek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 90+2. dakikada Moussa Sow'un golüyle 2-1 yenerek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Ülker Stadı'nda oynanan gündüz maçında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 90+2. dakikalarda Sow attı. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 14. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu'ndan geldi.
Geçen hafta Galatasaray'ı 90. dakikada Josef de Souza'nun golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, yine son dakikalarda bulduğu golle galip gelmeyi başardı.
Fenerbahçe, ligde üst üste 4. galibiyetine de imza attı. Ligin 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'a yenildikten sonra sarı-lacivertliler, sırasıyla Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 12 puan topladı.
Puanını 56'ya yükselten Fenerbahçe, 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmış oldu.
Çaykur Rizespor, ise bu yenilgiyle kümede kalma şansını zora soktu. Karadeniz ekibi, 24 puanla 17. sırada kaldı. Çaykur Rizespor'la küme düşme hattının hemen üstünde 15. sırada yer alan Kayserispor arasında 6 puan fark bulunuyor.
Sow, Çaykur Rizespor'u yine boş geçmedi
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri kaydeden Senegalli oyuncusu Sow, bu sezon Çaykur Rizespor karşısında 5. kez gol sevinci yaşadı.
Sezonun ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe'nin 5-1 kazanılan maçta "hat-trick" yapan Senegalli futbolcu, Çaykur Rizespor ağlarını bu kez Kadıköy'de havalandırdı.
Süper Lig'de takımının en golcüsü konumunda bulunan Sow, gol sayısını 11'e yükseltti.
Mehmet Topal, Beşiktaş derbisinde cezalı
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Çaykur Rizespor karşısında gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Maçın 90. dakikasında sarı kart gören Mehmet, bu sezon ligde 8. kez sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli futbolcu, gelecek hafta Beşiktaş'la oynanacak derbide forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin ligdeki en erken golü
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki en erken golüne imza attı.
Maçın 3. dakikasında Sow'la öne geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez ilk 10 dakika içinde rakip fileleri havalandırmış oldu.
Fenerbahçe, ayrıca Süper Lig'de 33 maç sonra ilk 10 dakika içinde gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun 29. haftasında Mersin İdmanyurdu'na ilk 10 dakikada 2 gol atmayı başarmıştı.
Emenike 5,5 ay sonra lig maçına çıktı
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike, Süper Lig'de yaklaşık 5,5 ay sonra forma giydi.
Geçen yıl aralık ayında kadro dışı bırakılan ancak şubat ayında yeniden takımla çalışmalara başlayan Emenike, Süper Lig'de son olarak 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde süre almıştı.
Emenike, maçın 68. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nun yerine oyuna girdi ve ligdeki 162 günlük forma hasretini sonlandırdı. Nijeryalı futbolcu 90+2. dakikada Sow'un attığı golün pasını vererek galibiyette önemli rol oynadı.
Nijeryalı futbolcu, ayrıca 16 Şubat'tan sonra da ilk defa bir resmi maçta oynadı. Emenike, UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Şubat'ta Rusya'da Krasnodar'la oynanan maça ilk 11'de başlamıştı.
Şener Özbayraklı'dan büyük hata
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Şener Özbayraklı, yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep oldu.
Maçın 14. dakikasında ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Şener, arkasındaki Çaykur Rizesporlu futbolcuyu fark edemedi. Şener'i hatasını değerlendiren Oğuz Han Aynaoğlu, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
İlk yarıda hem hucumda hem de savunmada hatalar yapan Şener'in yerine ikinci yarıda Ozan Tufan forma giydi.
Fabiano sakatlandı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Fabiano Ribeiro, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Maçın 66. dakikasında Kweuke'nin karşı karşıya vuruşunda topunu kurtarmasına rağmen sakatlanan Fabiano, oyuna devam edemeyerek yerini Ertuğrul Taşkıran'a bıraktı.
Öte yandan Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Daha önce Avrupa ve kupa maçlarında kaleyi koruyan Ertuğrul, Fabiano'nun sakatlanmasıyla 69. dakikada kaleye geçti.
Ertuğrul son olarak Süper Lig'de kiralık olarak gittiği Sivasspor'la 30 Mayıs 2015'te Trabzonspor'a karşı oynamıştı.
Salih Uçan oyuna giremedi
Fenerbahçe'de oyuna girmek için hazırlık yapan Salih Uçan, Fabiano'nun sakatlanmasıyla maçta görev alamadı.
Maçın 65. dakikasında Emenike'yle kenarda değişiklik için hazırlık yapan genç futbolcu, bu sırada kaleci Fabiano'nun sakatlığı nedeniyle Ertuğrul'un oyuna girmesiyle yedek kulübesine oturmak zorunda kaldı.
Ozan Tufan sağ bek oynadı
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımda ilk defa sağ bek pozisyonunda oynadı.
İkinci yarının başında Şener'in yerine oyuna dahil olan Ozan, geçen sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de ilk defa sağ bekte görev aldı.
Asıl mevkisi ön libero olan 22 yaşındaki futbolcu, zaman zaman A Milli Futbol Takımı'nda da sağ bekte görev yapmıştı.