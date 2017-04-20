Fenerbahçe Yine Kazandı!

Fenerbahçe, THY Euroleague Play-Off serisinin 2. maçında Panathinaikos'u yine Atina'da 80-75 yendi. Seride ilk maçı 71-58 kazanan ve saha avantajını eline geçiren Sarı-Lacivertliler, bu maçı da kazanarak 25 Nisan'da Ülker Arena'daki 3. maç için büyük avantaj yakaladı. 18 bin kişilik OAKA Salonu'nda gecenin yıldızı Bogdanovic oldu.



Başkent Atina'da 18 bin 310 seyirci önünde oynanan ilk maçı, ikinci yarıdaki etkili performansıyla 71-58 kazanan sarı-lacivertliler, 11 yıl sonra OAKA Arena'da galip gelen ilk Türk takımı olmuştu. Fenerbahçe'ye Dörtlü Final'e yükselmek için tek galibiyet yetecek. Serinin üçüncü (25 Nisan Salı) ve gerekirse dördüncü maçı (27 Nisan Perşembe) İstanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak.



Fenerbahçe'de Bogdan Bogdanovic 25 sayı, 7 ribaund, 6 asistle tarih yazarken, Ekpe Udoh 22 sayı, 9 ribaund, Bobby Dixon 14 sayı, 3 ribaund, Nikola Kalinic 7 sayıyla oynadı.



Panathinaikos'ta Mike James 22 sayı, 4 asitle oynarken, Chris Singleton 14 sayı, 5 ribaund, Ioannis Bourousis 13 sayı, 6 ribaund, KC Rivers 8 sayıyla oynadı.