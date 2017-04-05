Fenerbahçe'yi Şoke Eden Rakam

Mücadeleye damgasını vuran ise kupada favori Fenerbahçe olmasına rağmen tribünlerde 2 bin 580 kişi vardı.



Süper Lig'deki kötü gidişatını unutturmak için Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'u ağırladı.



Kupanın favorisi olmasına rağmen Fenerbahçeli taraftarlar maça ilgi göstermedi. Kendi sahasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Kadıköy'e mücadeleyi izlemeye gelen kişi sayısı 2 bin 580...



Bu rakamın sezon içerisinde Fenerbahçe'nin inişili çıkışlı bir performans sergilemesi ve hem ligde hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçların etkisinin olduğunu düşünülüyor.



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Kayseri'de karşı karşıya gelen iki ekipten Fenerbahçe rakibini Erkan Kaş (KK) ve Fernandao'nun (2) golleri ile mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Fanatik