Fenerbahçe'yi Sevindiren Gabigol Açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı forvet Gabriel Barbosa'nın menajeri Wagner Ribeiro, oyuncusunun gelecek sezon kiralık olarak başka bir kulübe gideceğini doğruladı.



Milano'da Interli yetkililerle bir toplantı yaptığını belirten Wagner Ribeiro, "Oyuncumun bu şekilde mutsuz olduğunu söyledim. Bir çözüme ulaşmamız gerektiği konusunda mutabakata vardık. Eğer oynamayacaksa, bir şans dahi verilmeyecekse gitmesie gerektiği konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.



20 yaşındaki Gabriel Barbosa'nın kendisini geliştirmek için ilk 11'de oynaması gerektiğini söyleyen Wagner Ribeiro, "Düzenli olarak ilk 11'de oynayabileceği, bir Avrupa kulübüne kiralanacak. Bu takımlar Sassuolo ve Atalanta olmayacak." diyerek sözlerini noktaladı.



Ağustos 2016'da Santos'tan Inter'e 29.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Gabriel Barbosa, bu sezon 7 maçta 81 dakika forma giydi ve 1 gol attı.



(Sporx)