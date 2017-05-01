Fenerbahçe'yi İstiyor!

Rus forvete yakın kaynaklar, Smolov'un F.Bahçe'den çok etkilendiğini belirtirlerken, "F.Bahçe teklif yaparsa hiç düşünmeden kabul eder. Tabii Krasnodar ile sözleşmesi devam ettiği için bu kararı kendisi veremeyecek" ifadelerini kullanıyorlar.



Krasnodar, Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında sahasında F.Bahçe'yi 1-0 yenerken, golü Smolov atmıştı. 27 yaşındaki forvet, bu sezon 27 maçta 22 gol (15'i lig, 1'i kupa, 6'sı Avrupa Ligi) attı.



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