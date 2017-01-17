Fenerbahçe'yi Çıldırtan Rakam! 13 Dakika...

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de hakem Serkan Çınar'ın verdiği uzatma dakikalarına tepki gösterildi.



Hürriyet'in haberine göre; Akdeniz temsilcisinin maçın 2. devresinde oyunu sürekli durdurduğunu ve hakemin buna müdahale etmediğini savunan F.Bahçe'nin incelmesine göre ikinci 45 dakikada oyun uzatmalar hariç, tam 13 dakika 20 saniye çeşitli nedenlerle durdu.



Hakemin bu duraksamalara karşın sadece 6 dakika uzatma verdiğini belirten sarı lacivertliler, ayrıca uzatmalarda da oyunun tam 2 dakika 53 saniye durduğunu tespit etti. Hakemin uzatmalara 1 dakika ilave etmesiyle bu duraksamaların oynanmadığını belirten sarı lacivertliler, hakemlerin futbolu oynatmamak için rakibe her türlü imkanı sağladığı görüşünü dile getiriyor.