Fenerbahçe'yi Bekleyen Ağır Fatura!

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Kayserispor karşısında ağır bir yenilği alan Fenerbahçe'yi sezon sonunda ağır bir fatura bekliyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ KAYBI



Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre aldığı sonuçlarla birlikte lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'yi arka arkaya 10.sezonda Şampiyonlar Ligi arenasından uzak kalma tehlikesi bekliyor. En son 2008 yılında Şampiyonlar Liginde boy gösterebilen Fenerbahçe uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi gelirlerinden yoksun.



KADRO KRİZİ



Sezon sonunda Fenerbahçe'yi bekleyen bir diğer tehlikelerin başında da kadroda bulunan kiralık oyuncular. Takımda önemli rol oynayan Jermain Lens ve Sow'un kiralık olması ve bonservis bedellerinin yüksek olması Fenerbahçe yönetimini düşündürüyor. Kadroda bulunan fakat forma şansı bulamayan Emenike ve Van der Wiel'in 5 Milyon Euro'yu bulan maaşları Fenerbahçe yönetimini büyük sıkıntıya sokuyor. Bu tabloya Stoch'un 2 Milyon Euro'yu aşan maaş ve fazla verim alınamayan Van Persie'nin tek başına 5 milyon euro'yu bulan maliyeti Aatıf, Neustadter, Salih Uçan, Fabiano, İsmail Köybaşı gibi oyunculardan verim alınamaması kulübün üzerindeki külfeti daha da çoğaltıyor.