Fenerbahçe Yenilgisiz Finallerde

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakasında Fenerbahçe dörtte dört yaparak adını finallere yazdırdı.



İskenderun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final B Grubu maçında şampiyonanın favorilerinden Fenerbahçe, Kocaeli Basket Spor'u 70-48 yendi. Gruptaki dördüncü maçından da galibiyetle ayran Fenerbahçe, grup birincisi olarak 10-13 Mayıs tarihlerinde Kastamonu'da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılacak.



Diğer karşılaşmada Adana Aski Spor'u 53-47 yenen Hatay temsilcisi İKEM Koleji de Fenerbahçe'nin ardından ikinci olarak, Türkiye Finallerinde Hatay'ı temsil edecek. - HATAY