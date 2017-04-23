Fenerbahçe Yendi, Capsler Patladı

Galatasaray'ın TT Arena'da Fenerbahçe'ye son dakika golüyle mağlup olmasının ardından sosyal medya yıkıldı.

Fenerbahçe Yendi, Capsler Patladı

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