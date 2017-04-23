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Lyon 1 - 2 Monaco
Fenerbahçe'den Yalanlama
Fenerbahçe Yendi, Capsler Patladı
Galatasaray'ın TT Arena'da Fenerbahçe'ye son dakika golüyle mağlup olmasının ardından sosyal medya yıkıldı.
23 Nisan 2017 Pazar 23:20
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Kaynak:
Sporvadisi.com
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