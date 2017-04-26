Fenerbahçe Yendi, Başkan Çıldırdı!

Euroleague'de Fenerbahçe, Panathinaikos'u hem deplasmanda hem de İstanbul'da ağır şekilde yenilgiye uğratıp Final Four'a kalırken, Yunan temsilcisinde ise bu ağır kayıp sinirleri gerdi.



Çılgın tavırlarıyla bilinen, maçlarda kazanmak için ortamı bilerek germekten çekinmeyen başkan Dimitris Giannakopoulos, oyuncularının Atina'ya uçakla değil otobüsle dönmesini istedi ve adeta onları cezalandırdı.



Böylece bu sabah yola çıkan Panathinaikos kafilesi 1100 kilometrelik işkence gibi bir yolculuk yapmış olacak.



Kaynak: Fanatik