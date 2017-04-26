Fenerbahçe Yendi, Başkan Çıldırdı!
Euruleague'de Fenerbahçe'ye 3-0'lık ağır bir seriyle elenen Yunan ekibi Panathinaikos'ta başkan Dimitris Giannakopoulos çıldırdı, oyuncularına ilginç bir ceza verdi.
Euroleague'de Fenerbahçe, Panathinaikos'u hem deplasmanda hem de İstanbul'da ağır şekilde yenilgiye uğratıp Final Four'a kalırken, Yunan temsilcisinde ise bu ağır kayıp sinirleri gerdi.
Çılgın tavırlarıyla bilinen, maçlarda kazanmak için ortamı bilerek germekten çekinmeyen başkan Dimitris Giannakopoulos, oyuncularının Atina'ya uçakla değil otobüsle dönmesini istedi ve adeta onları cezalandırdı.
Böylece bu sabah yola çıkan Panathinaikos kafilesi 1100 kilometrelik işkence gibi bir yolculuk yapmış olacak.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: Sporvadisi.com
sponsored ads