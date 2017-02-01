Fenerbahçe'ye Transferde Müjde!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'da 4 yeni transferin ardından 3 tane de ayrılık yaşandı. Rusya Ligi'ne verilen devre arasında Abu Dabi'de kamp çalışmalarını yürüten yeşil-siyahlılar ardından İspanya'nın Marbella bölgesine geçti.





Ligin ilk yarısında 11 maçta forma giyen ve 4 gol-4 asist ile oynayan Brezilyalı forvet Ari ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Takımdaki ücreti en yüksek isimlerden olan 31 yaşındaki futbolcudan memnun olmayan yönetimin, kamp döneminde de çalışkan bir görüntü çizmeyen isme kapıyı gösterdiği belirtildi.







Krasnodar'a üç yıl önce Spartak Moskova'dan gelen Ari, daha önce Hollanda'da AZ Alkmaar ve İsveç'te Kalmar'da oynamıştı.

Kaynak: Skorer