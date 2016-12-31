Fenerbahçe'ye Sürpriz Teklif!

İtalyanlar, İnter'de kiralık olarak oynayan Stevan Jovetic'in, Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, iki sezondur kiralık olarak forma giyen Manchester City'nin 27 yaşındaki Karadağlı golcüsünü, İnter Teknik Direktörü Stefano Pioli, kadroda düşünmüyor.

Haberde, İtalyan ekibinin 12 milyon Euro'luk opsiyon hakkını da kullanmayacağı ve Jovetic'i, M.City'ye geri göndereceği, İngilizler'in de oyuncusunu düşük bir ücret karşılığında Fenerbahçe'ye göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Mirsad Türkcan'ın, Başkan Aziz Yıldırım'a, Karadağlı oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirebileceğini söylediği öğrenildi.

Yıldırım'ın da konuyu Advocaat'a ilettiği kaydedildi. Fanatik