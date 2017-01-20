Fenerbahçe'ye Son Dakika Transfer Yanıtı Geldi

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolculardan biri olan Dinamo Kiev'in orta sahası Sydorchuk hakkında sarı lacivertlilere yanıt geldi.



Fenerbahçe'nin Sydorchuk transferinde son dakika gelişmesi



Teknik Direktör Dick Advocaat'ın isteği doğrultusunda ara transfer döneminde orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen futbolculardan biri de Dinamo Kiev'in futbolcusu Sydorchuk oldu. Ukrayna kulübüyle bu futbolcular için daha önceden görüşmeler yapan fakat bonservis konusunda Kiev yetkililerini ikna edemeyen, bu nedenle kiralama formülünü düşünen Fenerbahçe'ye transfer cevabı geldi.



Dinamo Kiev yönetiminin kulübün ekonomik koşulları nedeniyle kiralamaya sıcak bakmadığı Sydorchuk ile ilgili son kararının verdiği öğrenildi. Kievli yetkililer Fenerbahçe'nin istediği Sydorchuk için "15 milyon euro'yu getirin, Sydorchuk sizindir." mesajını yolladı.



FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ ADAY



Uzun süredir bu bölge için arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin ilk tercihi Jose Sosa'ydı. Bu girişimden istenen sonuç çıkmayınca alternatif isimlere gündem geldi. Sevilla forması giyen Ganso'yu veto eden Dick Advocaat'a, Everton Ribeiro ismi önerildi. Hollandalı teknik adam Brezilyalı 10 numarayı listeye aldı. Al Ahli forması giyen futbolcu ilk tercih olarak düşünülmüyor. Ancak istenen isim alınamazsa futbolcunun transferi gündeme gelecek.



