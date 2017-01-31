FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'yi spor yazarları topa tuttu. Özellikle karşılaşmanın ardından NTV Spor %100 Futbol programında müsabakayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Advocaat'ın oyun sistemini eleştirdii ve Hollandalı teknik direktörü Yılmaz Vural ile kıyasladı. Kayserispor 4-1 Fenerbahçe Rıdvan Dilmen neler söyledi?
Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe'nin, Kayserispor'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından NTV Spor %100 Futbol programında karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin başında Yılmaz Vural olsaydı bu hafta itibariyle daha fazla puan toplayabileceğini söyledi.
"YILMAZ VURAL OLSAYDI..."
"Türkiye'de son yıllarda yabancı hoca ile şampiyon olan yok. Bu tesadüf değil. Yerli oyuncular ligi iyi tanıyorlar. Fenerbahçe'nin başında Yılmaz Vural olsa 35 puanda kalmazdı. Yılmaz Hoca ligi biliyor çünkü"
"ŞAMPİYONLUK ŞANSI ARTIK AZ"
Fenerbahçe'nin ligde şansı çok az. Gelecek sezonun planlamasına başlamalılar. Eğer bu hocayla devam edilecekse 2 tane iyi iç oyuncusu bulmalı. Bir de atlet stoper bulmalılar. Ayrıca benim anladığıma göre, Advocaat kadromuz yetersiz, bu yönetim benim istediğim oyuncuları almadı diyor. Hoca, Salih ve Fernandao beni dinlemedi önde bastı demiş. İyiki öyle yapmışlar onlar çıkarken maç 1-1'di.
"RAKİPLERİ GİBİ DEĞİL"
Fenerbahçe'nin rakipleri kolay pozisyona giriyorlar. Fenerbahçe de bu yok. Beşiktaş mesela deplasmanlarda Japon kale maç oynuyor. Bence Fenerbahçe artık Avrupa Kupaları'na odaklansın. Ama ligi de bırakmamalı. Ligde devam edebildiği kadar etmeli, Avrupa'ya gitmek için iyi bir sıralama önemli çünkü.
Fenerbahçe'ye Rıdvan Dilmen'den Yılmaz Vural Örneği
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'yi spor yazarları topa tuttu.
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'yi spor yazarları topa tuttu. Özellikle karşılaşmanın ardından NTV Spor %100 Futbol programında müsabakayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Advocaat'ın oyun sistemini eleştirdii ve Hollandalı teknik direktörü Yılmaz Vural ile kıyasladı. Kayserispor 4-1 Fenerbahçe Rıdvan Dilmen neler söyledi?