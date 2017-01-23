Fenerbahçe'ye Müjdeli Haber

Fenerbahçe'de 3 haftadan önce sahalara dönmesi beklenmeyen Mehmet Topal'dan müjdeli haber geldi.

Tecrübeli futbolcu Çarşamba günü antrenmanlara başlayacağının müjdesini verirken takıma hızlı dönüşü şaşkınlık yarattı. Volkan Şen ile hemen hemen aynı ağırlıkta sakatlığa sahip olan oyuncunun bu hızlı dönüşünün nedeni ise fizyolojik yapısında gizli. Sakatlıklarda ortalama bir dönüş süresi veriliyor. 2. Derece yırtıklarda bu 3 hafta ile 4 hafta arasında değişirken Mehmet Topal'ın 10 gün sonra antrenmanlara başlayacak olması güçlü fiziki yapısından kaynaklanıyor