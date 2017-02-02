Fenerbahçe'ye Moussa Sow Müjdesi

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Afrika kupasında bulunan Moussa Sow dün İstanbul'a dönerken, bu sabah yapılacak olan çalışmaya katılacağı bildirildi.
Fenerbahçe'de Volkan Şen ve Ozan Tufan'ın sakatlık durumu
Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye bir müjdeli haberde sakat oyuncularından geldi.
Uzun süredir takımdan ayrı bulunan Volkan Şen'in sakatlığının düzeldiği ve takımla çalışmalara başlayacak düzeye geldiği belirtilirken Ozan Tufan'ın ise Beşiktaş mücadelesine yetişmesinin muhtemel göründüğü belirtildi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş maçına nasıl bir 11'le ve kadroyla çıkacak?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş ile hafta sonu Vodafone Arena'da oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosunu yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Salih Uçan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği derbide Ozan Tufan'ın ise sahada olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'A KALABALIK ORTA SAHA FORMÜLÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da oynadığı maçlardaki etkili hücum futbolundan dolayı orta sahayı sıkı tutmanın peşinde. Son taktik antrenmanda orta sahada Mehmet Topal, Josef de Souza ve Ozan Tufan'ı kullanan Hollandalı teknik adamın derbiye bu orta saha 3'lüsüyle çıkması bekleniyor.
FORVETTE KİM OLACAK?
Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinde en fazla merak edilen konuların başında da forvette hangi futbolcunun görev yapacağı geliyor. Advocaat bu konuda henüz tam kararını vermedi. Moussa Sow (2 Şubat) tarihinden itibaren takıma katılacak ve son form grafiğine göre Van Persie ile Senegalli golcü arasında bir karar verecek.
Moussa Sow'un Beşiktaş maçlarında attığı goller
Moussa Sow'un Beşiktaş ile oynanan maçlarda sergilediği performans dikkat çekiyor. Süper Lig'de en fazla Beşiktaş'a karşı gol atan Senegalli oyuncu, siyah beyazlılara karşı forma giydiği 9 maçın 7'sinde gol attı. Bu karşılaşmalarda toplamda 8 gol kaydeden Moussa Sow'un Beşiktaş karşı gol attığı maçlar şu şekilde:
2011-2012 SEZONU:
Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş (Yobo, Sow)
2012-2013 SEZONU:
Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş (Sow, Gökhan Gönül 2)
Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe (Sow 2)
2013-2014 SEZONU:
Fenerbahçe 3-3 Beşiktaş (Emenike, Sow, Kuyt)
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (Sow)
2014-2015 SEZONU:
Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe (Emenike, Sow)
2014-2015 SEZONU
Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş (Sow)
Fenerbahçe'ye Moussa Sow Müjdesi
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Afrika kupasında bulunan Moussa Sow dün İstanbul'a dönerken, bu sabah yapılacak olan çalışmaya katılacağı bildirildi.
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Afrika kupasında bulunan Moussa Sow dün İstanbul'a dönerken, bu sabah yapılacak olan çalışmaya katılacağı bildirildi.