Fenerbahçe'ye Meydan Okuyan Panathinaikos Başkanı, Dalga Konusu Oldu

Panathinaikos'un O.A.K.A Arena'da Türk takımlarına 11 yıldır kaybetmeme serisi, THY Euroleague Play-Off ilk maçında Fenerbahçe'nin Yunan ekibini mağlup etmesiyle sona erdi. THY Euroleague Play-Off Turu ilk maçında Panathinaikos Superfoods'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 71-58 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti. Bu maçla birlikte Türk ekipleri açısından bir seri de sona ermiş oldu. Maç kadar günlerdir Fenerbahçe'yi hedef alan paylaşımlarda bulunan Panathinaikos başkanı da çok konuşuluyor.

Giannakopoulos, günlerdir instagram paylaşımlarıyla gerilimi tırmandırıyordu. Dünkü maçın ardından Türk taraftarlar instagram hesabına mesaj yağdırdı.

"KANININ SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAKLAR GELSİN"

Instagram hesabından rakip takımlara yaptığı göndermelerle dikkat çeken Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos önce Spartacus dizisinin kahramanlarının görselini kullanmıştı. Spartacus dizisinin sloganı olan "kan ve kum" ifadesini ve "#savaşlarınanası" hashtag'lerini yazan Giannakopoulos, şu ifadelere de yer vermişti: "Cips yiyecekler, selfie çekecekler maça gelmesin, evde otursun. Kanının son damlasına kadar savaşacaklar maça gelsin."

YEŞİL LAV FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Yoncaların 43 yaşındaki sıra dışı başkanı daha sonra instagram hesabında "Yeşil Lav" fotoğrafını paylaşarak, yeşil-beyazlıların OAKA Spor Salonu'ndaki atmosteri oldukça sıcak hale getirmesini istemişti.

Mafyatik ilişkileri olduğu konuşulan işadamı Dimitris Giannakopoulos, dünkü karşılaşmadan önce de sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış, 'Burası OAKA' yazan tişörtlerle tüm taraftarın maça gelmesini istemişti.

"MORALİNİZİ BOZMAYIN"

Başkan Giannakopoulos maçın ardından ise ekibine moralinizi bozmayın mesajı verdi. 'Bir kötü maç, her şeyin bittiği anlamına gelmez' diye yazan Panathinaikos başkanı, umudunu sürdürdüğünü belirtti.

İKİNCİ MAÇ YARIN

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yendiği Panathinaikos Superfoods'u yarın deplasmanda oynayacağı ikinci karşılaşmada da mağlup ederek Dörtlü Final için büyük avantaj yakalamak istiyor.

OAKA Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak serinin ikinci maçı, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Başkent Atina'da 18 bin 310 seyirci önünde oynanan ilk maçı, ikinci yarıdaki etkili performansıyla 71-58 kazanan sarı-lacivertliler, 11 yıl sonra OAKA Arena'da galip gelen ilk Türk takımı oldu.

Rakibini yarın da mağlup etmesi durumunda seride 2-0 öne geçecek sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final'e yükselmek için tek galibiyet yetecek. Serinin üçüncü (25 Nisan Salı) ve gerekirse dördüncü maçı (27 Nisan Perşembe) İstanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak.