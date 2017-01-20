Fenerbahçe'ye Ek Ceza Yolda!

PFDK tarafından yüklü bir para cezasına çarptırılan Fenerbahçe'nin kulüp görevlisi Taner Aybar'ın kendi akreditasyon kartını Ali Yıldırım'a vermesinden dolayı kulübün de sorumlu olduğu, bu nedenle sarı-lacivertli kulübün tekrar PFDK'ya sevk edilmesi halinde ekstra 100 bin TL daha para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe Kulüp görevlisi Taner Aybar, perşembe günü toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici Ali Yıldırım ise, sırasıyla 6 ay 15 gün ve 6 ay hak mahrumiyeti cezaları ile birlikte toplam 316 bin lira para cezası almışlardı. İki isme de hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı ötürü ceza verildiği açıklandı..

Ali Yıldırım'a ise Aziz Yıldırım'a verilen cezaya ek olarak "akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer alması" nedeniyle ceza verildi.

Kaynak: Sporx.com