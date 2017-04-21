Fenerbahçe'ye Derbi Öncesi Müjde!

Fenerbahçe'de Kjaer'den müjdeli haber geldi.



Danimarkalı yıldız, sarı lacivertlilerin hafta sonu oynayacağı derbi maçı için bugün yapılan idmana katıldı. Yıldız futbolcu sağ arka üst adalesindeki sakatlığı nüksettiği için birkaç gündür idmanlara çıkmıyordu.



Takımla birlilkte tüm çalışmalarda yer alan Kjaer teknik heyeti sevindirdi.



Kjaer, derbiye 2 gün kala idmanlara çıkarak bu mücadelede oynayacağının sinyallerini verdi.



Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı ve 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Pas organizasyonlarının arından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Fenerbahçe, 22 Nisan Cumartesi günü yapacağı çalışmalarla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.